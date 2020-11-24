Başkan Okumuş, ilçedeki öğretmenlerin gününü kutladı

Belediye Başkanı Osman Okumuş’un Öğretmenler günü mesajlarını ileterek, başkanın hediyelerini taktim ettiler.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'un yapmış olduğu açıklamada; Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bilgi, sevgi ve merhamet kaynağı gönül elçilerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. İfadelerine yer verdi

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