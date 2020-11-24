Başkan Okumuş, ilçedeki öğretmenlerin gününü kutladı
Türkoğlu Belediyesi ekipleri, 24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle, emekli öğretmenleri ve ilçeye yeni atanan öğretmenleri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladılar.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 17:22 24.11.2020, 18:03
Belediye Başkanı Osman Okumuş’un Öğretmenler günü mesajlarını ileterek, başkanın hediyelerini taktim ettiler.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'un yapmış olduğu açıklamada; Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bilgi, sevgi ve merhamet kaynağı gönül elçilerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. İfadelerine yer verdi
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