Başkan Okumuş, ilçedeki proje ve yatırımlarını anlattı!
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanlığında düzenlenen İlçe Danışma Toplantısına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2022, 17:50 04.03.2022, 17:59
Başkan okumuş Toplantıda Türkoğlu ilçesine yapılan yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgiler vererek Teşkilat üyeleriyle istişarelerde bulundu.
Toplantıya başkan okumuş’un yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Yardımcıları Hakan Kiraz ve Yavuz Selim Kütükçü, İlçe Koordinatörü Enver Kılınç, İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, AK Parti İlçe Teşkilat üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
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