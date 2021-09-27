Başkan Okumuş; ilçeden 46 Genci Teknofest'e yolladı

Başkan Okumuş; Her ay olduğu gibi bu ayda gençlerimizi ilk olarak İstanbul'da düzenlenen geleceğin bilim yıldızları Milli Teknoloji Hamlesi olan TEKNOFEST2021 'e sonrasında ise ecdadımızın büyük zaferler kazandığı Çanakkale'ye uğurladık. Genç dostu Türkoğlu Belediyesi olarak, gençlerimizi her alanda başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanmaları için destek vermeye devam edeceğiz, dedi.

AK Parti ilçe Gençlik kolları Başkanı Ramazan Orçan; Türkoğlu ilçemizden 46 gencimizle Teknofest fuarına hareket ediyoruz. 4. düzenlenen teknofest fuarında olacağız. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a teşekkür ederiz. Gençlerimizin içerisin de bu fuarın hayali ile yatıp kalkan arkadaşlarımız var. Bu programımız inşallah onlara ilham olacak. Önümüzdeki yılda İHA'cılarla SİHA'cılarla ve bunların üzerine çalışma yapan arkadaşlarımızla projelere ve fuarlara takım olarak katılmayı hedefliyoruz. Lise Öğrencisi Zafer Yıldız İse; Genç Dostu bir Belediye Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Bu imkanları bizlere yaşatan başkanımıza teşekkür ederiz, diyerek konuştu.