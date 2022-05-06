Başkan Okumuş: İlçemize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz!

Tesisisin açılışına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ‘Türkoğlu’nun Her Yerinde Osman Okumuş var” ifadelerine yer verdi.

‘Belediyecilik; iyi hizmet etmek, güler yüzlü olmak, insanlarla iç içe olmak çok kıymetlidir. Bazen hizmet yaparsın, yüzün asık olur, seni sevmezler, yaptığın hizmetin kıymeti olmaz. Bazen çok güler yüzlü olursun hizmet yapamazsın. Osman başkan da bunun ikisi de var çok şükür. Çok iyi hizmetler yaptı. Türkoğlu'nu çok güzel yerlere getirdi. O yüzden ona müteşekkiriz. İrfan ve zafer beyler ile ilgili de şunu söylemem lazım. İnsan doğduğu, büyüdüğü topraklara minnettardır her zaman. Kendi memleketlerine, doğdukları ve büyüdükleri yere ahde vefa göstermişler. Bu Allah'ın hoşuna giden bir şey biliyor musunuz? Ahde vefa göstermek sılayı rahim yapmak. O yüzden işleri rast gidecektir. Ama ben yine de işlerinde bol bereketli rızıkları olsun diye temenni ve dua ediyorum’ diyerek konuştu.

Türkoğlu’na Kahramanmaraş’ın merkezinde bile olmayan sosyal tesislerin kazandırıldığını söyleyen, Türkoğlu’na şimdiye kadar 20’ye yakın halı saha kazandırdıklarını da belirten Başkan Okumuş, katkılarından dolayı İrfan ve Zafer Yavşan kardeşlere teşekkür ederek, sözlerine şu sözlerle devam etti;

‘Daha düne kadar ben burada bir buçuk yılda öğretmenlik yaptım o zaman ki halini de biliyorum ama bugün bu sokaklarında iyileştirilmesini yaptık. Harika bir mahalle harika bir Avşarlı haline geldi.

Çocuklarımıza gençlerimize halı saha, okulumuzun yenilenmesi ve restorasyonu gibi eserleri de Avşarlıya kazandırdık. Sizleri canı gönülden seviyoruz.

Ben 2004’de de Beyoğlu Belediye Başkanıydım o zamanlar AK Partinin ilk belediyeleriydi 2004 seçimleri o zaman ki imkanlar çok fazla yoktu ama Cumhurbaşkanımızın bir Belediyeci geçmişi olduğundan dolayı belediyelere vermiş olduğu desteklerden dolayı bugün Türkoğlu’nda 4 tane tam donanımlı Spor Kompleksimiz var. Yarı olimpik yüzme havuzu, fifa kriterlerine uygun futbol sahaları, yaşam alanları halı sahalar. İnşallah bu sene de 5 tane daha halı saha yapacağız. Bugün Türkoğlu genelinde 4 tane spor kompleksi 202ye yakında halı sahamız var geldiğimiz nokta bu.’

Diyerek konuştu.

İş adamı İrfan Yavşan da bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi

‘Burası bizim baba ve dede yurdumuz. Yoksullukla yaşadığımız toprağının her zerresinde annemin gözyaşları olan bu yeri ilçemizin hizmetkarı belediye başkanımız Sayın Osman Okumuş beyin mahallemiz için böyle bir tesisi uygun görmesi bizi çok memnun etmiştir. Belediyemiz ile işbirliği içinde yaptığımız bu tesis mahallemiz halkına hayırlı olmasını diliyorum. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden, sokak iyileştirmesi ve çevre düzenlenmesi gibi ekstra hizmetlerinden dolayı Avşarlı Mahallesi adına teşekkür ederim. Katılan herkesi saygıyla selamlıyorum hepiniz tekrar hoş geldiniz.’