Başkan okumuş ilçeye davet etti!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un davetiyle Türkoğlu’na gelen platform üyeleri, yapılan hizmetler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çeşitli meslek dallarına sahip spor yapmak amacıyla bir araya gelen Maraş Doğa Platformu üyeleri Türkoğlu’na hayran kaldı.

Bababurun’dan Tarihi değirmene, Şekeroba Millet Bahçesinden, Su parkına, Vadi Park, Beyoğlu Spor kompleksi ve Yoğunoluk yaylasını gezen platform üyeleri Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a övgüler yağdırdı.

Türkoğlu’nun gizli hazinelerini gün yüzüne çıkartarak turizme kazandıran Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a Maraş Doğa Platformu üyeleri başarı dileklerinde bulunarak Türkoğluların çok şanslı olduğunu belirtti.

Her hizmete hayranlık ve şaşkınlıkla inceleyen platform üyeleri yine Başkan Osman Okumuş tarafından hayata geçirilen Yoğunoluk Yaylasında 10 km’lik yürüyüş parkurunu tamamladı. Ardından Başkan Okumuş’un ev sahipliğinde iftar yemeğine katıldı.

Program sonrası doğa dostu sporcuları misafir etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Okumuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Maraş Doğa Platformundan 53 kişilik ekibe ilçemizi gezdirdik. Öncelikli olarak bölgenin en büyüğü olan 400 dönümlük Şekeroba Millet Bahçemizi gezdik, 1920 Maraş’ın kurtuluşunda simge yerlerden biri olan Bababurun Kale Parkımızı gezdik. Oradan restorasyonunu bizim yaptığımız Değirmen Parkımızı ve geçen yaz hizmete açtığımız Su parkını gezdik. Biliyorsunuz Türkoğlu ilçemizde proje çok ve ilçe halkımız için birbirinden önemli proje oluşturmaya devam ediyoruz.

Hizmetler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Madop Başkanı Volkan Gezertaşar da Belediye Başkanı Osman Okumuş’un hizmet anlamında bir ilçe belediyesinden beklenenin çok çok üstünde bir hizmete şahit olduklarını söyledi.

Madop üyesi Avukat Mustafa Büyükdereli de devasa projelere imza atan Başkan Okumuş’a övgüler yağdırdı.

Madop üyelerinden Avukat İlknur Keskin de Türkoğlu Belediyesinin projelerinden daha önce haberdar olmadığını fakat yerinde gördükten sonra şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.