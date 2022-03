Başkan Okumuş, kadın çalışanlar ile bir araya geldi

Sonrasında ise Belediye Başkanı Osman Okumuş'un eşi Funda Okumuş; Türkoğlu Cezaevi çalışanları ve gardiyanları, Tabur Komutanlığında görevli bayan komutanları, Fabrikada çalışan hanımefendileri, Esnaf hanımefendileri, Türkoğlu Belediyesinin destekleri ile üretim yapan Bayanları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutladı ve gül dağıttı.

Kadın narin bir çiçektir diyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un eşi Funda Okumuş; “ 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Kayra fabrikamızda çalışan bayanlarımızı, esnaf bayanlarımızı, girişimci bayanlarımızı, cezaevi personellerimizi ziyaret edip kadınlar gününü kutladık.

Kadın sadece evinde kocasına eş olarak kalmayıp, her alanda kendisini ispatlamış güçlü kadınlarımız vardır. Örnek olarak tarihimize ismini kazıyan Nene hatun, Senem Ayşe gibi kadınlarımız, bizlere cephede savaşçı bir kadın olmaya örnek olmuşlardır. Kadınlarımız her alanda ticaretten siyasete kadar, tarladan fabrikaya kadar, devasal büyüklükte inşaatlarda , binalarda başına kaskını takmış mimar, mühendis kadınlarımız, savunma sanayisinde savaş uçaklarımızı, savaş için gerekli olan tüm silahlarımızı yapacak güçte mühendis kadınlarımız var. Biz kadınlar her alanda gücümüzü, başarımızı gösteriyoruz.

Kadınlar dünyada yeryüzü çiçekleri olaraktan görüyorum. Çünkü kadın kırılgandır ve narindir. Her türlü zorluklara, her türlü zor şartlara rağmen mücadeleyi bırakmayan. Tıpkı her zorluğa karşı açan kardelen çiçek gibi, zorluluğa rağmen başararak açan çiçek gibi kadınlarımız vardır. Bu vesile ile 8 Mart dünya kadınlar gününü kutluyorum. “dedi.