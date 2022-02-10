Başkan Okumuş: “Kahramanlığı olan kahraman dedelerimizin torunlarıyız”

102 yıl geçmesine rağmen 7'den 70'e Kurtuluş heyecanını yaşayan başka bir şehir olmadığını ifade eden Başkan Okumuş, sarılar, karalar, imalı ve ceceli çetelerinin Fransız kuvvetlerine geçit vermediğini söyledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, konuşmasına şöyle devam etti; “Dünyanın belki de en büyük kahramanlıklarının birinin yaşandığı Kahramanmaraş’ın 102 kurtuluş yıldönümünü İnşallah cumartesi günü anacağız. Çocuklarımıza aslında dedelerimizin harika bir şehir bıraktığını bugün gözlemliyoruz. 102 yıl geçmesine rağmen 7'den 70'e Kurtuluş heyecanını yaşayan başka bir şehir göremiyorum. O açıdan unvana Maraş'ın önünde olan kahramanlığı olan Kahraman dedelerimizin evlatlarıyız torunlarıyız.



102 yıl önce hem Kahramanmaraş merkezde hem de ilçelerinde büyük mücadeleler verildi. Türkoğlu’nda da 102 yıl önce Bababurunda Beyoğlu'nda muallim Hayrullah komutasında sarılar, karalar, imalı, ceceli çeteleri ile birlikte Fransız kuvvetleri durdurulmuş aslında Kahramanmaraş’ın kaderini değiştiren tepelerden biridir Bababurun tepesi. Biz oraya bundan yaklaşık 12 yıl önce Bababurun şehitliği yaptık. Orda mücadele veren şehitlerimizi anma vesilesiyle büyük bir kahramanlık Anıtı diktik ve yeni nesillerimize bunu gösteriyoruz. Bu açıdan Türkoğlu cephesi de çok önemli bu vesileyle. 102 yıl önce şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize uzun ömürler diliyoruz bu şehrimizi bize düşen bundan sonra daha da ileriye götürmek olacaktır inşallah.”

MUHABİR: GÖKHAN ÇALI