Başkan Okumuş kurulmakta olan OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Belediye Başkanı Osman Okumuş öncülüğünde büyük bir sanayi üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkoğlu ilçesi sanayi tesisleriyle de binlerce insana ekmek kapısı oluyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Osman Okumuş Türkoğlu İlçesinde kurulmakta olan organize sanayi bölgesiyle ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Ayrıca bölgenin en büyük ihtisas gıda organize sanayi bölgesini de kurduklarına dikkat çeken Başkan Okumuş çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.