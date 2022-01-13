Başkan Okumuş müjdeyi verdi!

Konuyla ilgili olarak Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman okumuş’ u makamında ziyaret ettiler.

Daha sonra Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde incelemelerde bulundular.

Yapılan incelemeler sonucunda; Federasyonun onayıyla Kahramanmaraşspor ‘un Osmaniye ilimizde oynanan maçlarına artık Beyoğlu Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.