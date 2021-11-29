Başkan Okumuş, Muratçakıroğlu İlk-Orta Okulunu ve Kaledibi İlkokulunu komple yenileyerek öğrencilerin hizmetine açtı

“Bir Okul Değişsin Dünya Değişsin” projesi kapsamında faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Başkan Okumuş; Bu kapsamda ilçede bulunan çilekleriyle ve çalışkan halkıyla meşhur Muratçakıroğlu Mahallesi ilk-orta okulunu ve Kaledibi ilk okulunda başlattığı projeyi tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Şube Başkanı Erdoğan Güçlü, Yönetim Kurulu Üyelerinin katkıları ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un talimatıyla okullara;

Sınıf kitaplığı,

Atatürk Köşesi,

15 Temmuz köşesi,

Okul bahçe duvarının tamiratı,

Okul binasının dış duvarının boyanması,

Bank ve dinlenme alanları,

Okul bahçesinde oyun alanları,

Lavabolar

WC

Okul çevre ve peyzaj düzenlemesinin yanı sıra 180 öğrencinin tamamına kışlık ayakkabı, mont ve bere yardımı yaparak okula yeni bir ruh, yeni bir heyecan kazandırıldı.

Bu projede emeği geçen gönüllü kardeşlerimize teşekkür eden Başkan Okumuş; “Öğrencilere zihin açıklığı dileyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti; Her zaman sloganımız ‘Bir Okul Değişsin, Dünya Değişsin’. Bunun örneklerinden bir tanesini Türkoğlu’muza 20 km mesafedeki Muratçakıroğlu Mahallemizdeki ve Kaledibi Mahallemizdeki okullarımızı Maraş Eğitim Vakfı ile beraber restore ettik.

Sevinçliyiz çocuklarımız bugün daha da mutlu. Aynı zamanda öğrencilerimizle ve velileriyle güzel bir kaynaşma oldu. Şahsım ve Belediyem adına çok teşekkür ediyorum. Buraların güzelliği şu okullarıyla, camileriyle, spor tesisleri ve parklarıyla en ücra kırsal alandaki mahallelerimizin gelişmesi, burada oturan insanlarımıza ve çocuklarımıza bir aidiyat kazandırıyor ve burada yaşamaya başlıyorlar.

Bunu Türkoğlu’nda başardık. Türkoğlu’muzun da en güzel çalışkan bir mahallesi, dünyanın en güzel aromasına sahip çilekleri yetişiyor. Burada yetişen çilekler, Türkiye’nin her tarafına, dünyanın da yaklaşık 30 ülkesine gönderiyorlar.

Burada emeği geçen Belediyedeki arkadaşlarımıza, fikri bize sunan ve büyük katkı sağlayan Maraş Eğitim Vakfı Şube Başkanımız Erdoğan Güçlü ve mütevelli heyete çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Maraş Eğitim Vakfı Şube Başkanı Erdoğan Güçlü ise; “Burada olağanüstü bir ortam yaşadık. İnsanlarımızın, çocuklarımızın birbirleriyle güzel bir kaynaşma oldu. Böyle bir organizasyondan çok mutlu olduklarını görüyoruz ve bundan dolayı da seviniyoruz. Biz Kahramanmaraş Eğitim Vakfı olarak merkezimiz Ankara da, şimdiye kadar 3500’ün üzerinde öğrenci okuttuk. Geleceğin idarecisi bu ülke hizmet veren gençler olur. Bizden sonra bunlar olacak. Osman Okumuş Beyefendiye katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi vakfımızın bir numaralı yardımcısı, bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Okulun durumu çok kötü haldeydi. Şimdi çevre düzenlemesi yapılmış okul ortaya çıkmış. Bundan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük katkıları oldu. Başkanımızın kıymetini bilelim değerli arkadaşlar.” diyerek konuştu.

Abdülhakim Eren (Mütevelli heyeti) konuşmasında; “Merkezimiz Ankara Kızılay da, Kızılay’dan Çakıroğlu’na, biz demek ki ulaşabiliyoruz. Osman Başkan’ın himayesinde Kahramanmaraş Eğitim Vakfının birlikteliği ile 180 çocuğumuzu giydirdik. Bu bizi çok mutlu etti. Düziçi’ne ne yakın noktaya gelmişiz, Türkoğlu’na en uzak noktaya gelmişiz. Herkesin burada toplanması, bir bayram havası yaşıyoruz. Osman Başkan da okulları hazırladı, katkıda bulundu. Her zamanda yanımızda oluyor. Kendisine de teşekkür ederim.

Biz Kahramanmaraş Eğitim Vakfı olarak her yıl bir ilçede bir okulumuza bunu yapacağız. Ben Erdoğan abiye, Osman Başkan’a ve bizim yönetimdeki arkadaşlara Genel Başkanımız Mahmut Bayazıt Beye de buradan teşekkür ediyorum.” dedi.