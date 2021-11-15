Başkan Okumuş: "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Sağlık çalışanlarının büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, " İlçemiz de yaklaşık iki yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu pandemi döneminde iki yıldan beri en çok mücadele veren, gecesini gündüzüne katan değerli yöneticilerimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Gerçekten çok yoruldular, belki psikolojileri de bozuldu, belki gerginlikte olabilir. Bu gerginliği bir nebze atabilmek için Beyoğlu’muzun güzel nadide nezih bir yeri olan su parkımızda sağlık çalışanlarımıza yemek eşliğinde yöresel türkülerin söylendiği, yöresel sanatçıların olduğu güzel bir etkinlik yaptık. Kendilerine bu etkinlik vesilesi ile kendilerine değer verdiğimizi gösteriyoruz.

Bizlerde ailecek Covid olduk. Hakikaten dışarıya göre hastane içerisindeki sağlık çalışanlarının ve hekimlerimizin 15-20 kat daha covid le yüz yüze geldiğini görüyoruz. Burada covidden dolayı şehit olan sağlık çalışanlarına da, Allah’tan rahmet diliyorum.

Hemşehrimiz Cemal Orçan geçen yıl covidden şehit oldu, geride kalanlarına uzun ömürler diliyorum. Sağlık çalışanları bizim başımızın tacı, Türkoğlu Belediyesi her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında. Türkoğlu İlçe Sağlık Müdürümüz, Türkoğlu Devlet Hastanesi Müdürlerimiz ve başhekimine bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.’dedi.

Şehrin Sanatçılarından Bilocan’ ın konser verdiği programdan sonra Belediye Başkanımız Osman Okumuş, Covid-19 pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı bütün sağlık çalışanları adına plaket taktim etti.