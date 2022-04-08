Başkan Okumuş, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar yemeği verdi!

Programa: Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Kaymakam Refiki Fatih Karamahmut, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Mahalle Muhtarları, Siyasi Partilerin Temsilcileri ve STK Temsilcileri katılım sağladı.

Türkoğlu Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen iftar programı, Kuranı Kerim Tilaveti ile başladı. Daha sonra ise yapılan duaların ve okunan ezanın ardından iftar yapıldı.

Programda; Niğde'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Astsubay Adil Kozanoğlu'nun kızları Irmak ve Belinay Kozanoğlu Bayrak şiirini okudular.