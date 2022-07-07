Başkan Okumuş; Şehitler Bizim Başımızın Tacı

Kurban Bayramı öncesinde Şehit ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutlayan Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Her bayramlarda şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Yine kurban bayramı öncesi değerli şehidimizin ailesini de yalnız bırakmadık. Bu vesile ile vatanı için şehit olan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün şehit aileleri başta olmak üzere, tüm Müslüman Âleminin kurban bayramını kutluyorum.

Şehitler bizim başımızın tacı, Türkoğlu’nun da 34 tane şehidimiz var. Benim dört dönem boyunca umut verdiğimiz şehidimiz var. Türkoğlu’muzda onları hiç unutmamak için, kıyamete kadar Türkoğlu’muzun en güzel yerine girişine onların hatırına 34 şehidimizin anıtlarının olduğu harika bir şehitlik yapıyoruz. Aynı zaman da Selçuklu mimarisinde bir şehir kapısı ile beraber. Oradan duran insanların gelip geçerken gururla bakabileceği 46 metre yüksekliğinde bir de Türk Bayrağı inşallah orada dalgalanacak. Ömür boyu kalbimizde yaşayacağız ve onları, hainlere inat , vatan hainlerine rağmen gururlu kalbimizde her zaman taşıyacağız. Bu vesile ile bu güzel ailemize büyük sabırlar diliyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Hükümetimiz şuanda kuş uçurtmuyor. Tek haneli rakamlara düşen teröristler kaldı, inşallah onlarda bitecek, kafalarını kaldıranların kafalarına bombaları düşüyor. Hiç endişe etmesinler değerli hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız her zaman onların yanında bir tanesi kalmayana kadar da bu mücadele devam edecek mekânları cennet olsun.” dedi.