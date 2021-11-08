Başkan Okumuş, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformunun organize ettiği, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Kadir Saltalı, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Adem Aydoğan ve 60 Sivil Toplum Kuruluşu' nun katıldığı toplantıda ayın konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş oldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, toplantıya katılım sağlayanlara ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticilerine slayt eşliğinde sunum yaparak, göreve geldiği günden bu tarafa sosyal, kültürel, sanayi, turizm, imar ve şehirleşme alanında yaptığı çalışmaları anlattı.

Sohbet eşliğinde geçen sunum sonrasında soruları cevaplayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Teknik, Sosyal ve Kültürel belediyecilik hizmetleri anlamında çok sayıda önemli projeleri hayata geçirdik.

Gelişen, kalkınan ve sanayileşen ilçemiz için imkanlarımızı ve gayretlerimizi sonuna kadar seferber etmeye ve bir çok yeni proje ve yatırımlarla şehrimizi güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

Böyle bir programı gerçekleştiren Tarih Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek Bey başta olmak üzere siz değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.’’dedi.Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformunun organize ettiği, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Kadir Saltalı, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Adem Aydoğan ve 60 Sivil Toplum Kuruluşu' nun katıldığı toplantıda ayın konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş oldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, toplantıya katılım sağlayanlara ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticilerine slayt eşliğinde sunum yaparak, göreve geldiği günden bu tarafa sosyal, kültürel, sanayi, turizm, imar ve şehirleşme alanında yaptığı çalışmaları anlattı.

Sohbet eşliğinde geçen sunum sonrasında soruları cevaplayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Teknik, Sosyal ve Kültürel belediyecilik hizmetleri anlamında çok sayıda önemli projeleri hayata geçirdik.

Gelişen, kalkınan ve sanayileşen ilçemiz için imkanlarımızı ve gayretlerimizi sonuna kadar seferber etmeye ve bir çok yeni proje ve yatırımlarla şehrimizi güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

Böyle bir programı gerçekleştiren Tarih Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek Bey başta olmak üzere siz değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.’’dedi.