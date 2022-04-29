Başkan Okumuş tarafından iftar programı düzenlendi

Programa Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, , Ak Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Ak Parti Mahalle temsilcileri Türkoğlu Belediyesi nikah sarayında düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş Başkan Okumuş’a düzenlediği iftar programından dolayı teşekkür etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise gelen tüm misafirlere teşekkürlerini iletti.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel’de böyle bir programda herkesle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

11 ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın son günlerinde güzel bir atmosferde gerçekleşen iftar programının ardından ise Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Şehit Ramazan Demir’in ailesi ziyaret ederek evlerine misafir oldu.