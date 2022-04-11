Başkan Okumuş, Türk Polis Teşkilatını 177. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret etti!

İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki ziyaret sonrasında, ilçede görev yapan tüm Polis memurlarına iftar programı düzenleyerek Polis Teşkilatının gününü kutladı.

Sonrasında ise Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Türkoğlu AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş' un ev sahipliğinde, Türkoğlu’nda bulunan STK temsilcilerine sahur programı düzenledi.



Belediye Başkanı Osman Okumuş düzenlediği sahur programında omuz omuza vererek Türkoğlu'muza daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz diyerek STK temsilcileri ile Türkoğlu İlçesinin meseleleri hakkında istişare ettiler.

Katılımlarından STK temsilcilerine teşekkür eden Osman Okumuş, İftar ve Sahur Programlarının devam edeceğini belirtti.