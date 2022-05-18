Başkan Okumuş, Türkiye Belediye Başkanları Birliği ile bir araya geldi!
Türkoğlu Belediye Başkanı, aynı zamanda Türkiye belediye başkanları birliğinin Kahramanmaraş Temsilcisi Osman Okumuş, Kahramanmaraş İl Temsilciğinde eski belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 16:29 18.05.2022, 16:59
Yakında açılışı yapılacak olan Kahramanmaraş Belediye Başkanları Birliği İl Temsilciliği binası hakkında istişarelerde bulundular.
Sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Okumuş Türkiye Belediye Başkanları Birliği olarak çalışma alanları ve amaçlarına dikkat çekti.
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