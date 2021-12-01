Başkan Okumuş, Türkoğlu-2 OSB ile ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu
Belediye Başkanı Osman Okumuş öncülüğünde büyük bir sanayi üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkoğlu İlçesi sanayi tesisleriyle de binlerce insana ekmek kapısı oluyor. Bu kapsamda gıda organizeden sonra ilçede birde türkolu-2 adıyla ıslah organize sanayi bölgesi kurulacak.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 14:52 01.12.2021, 18:33
Belediye Başkanı Osman Okumuş öncülüğünde büyük bir sanayi üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkoğlu İlçesi Sanayi tesisleriyle de binlerce insana ekmek kapısı oluyor.
Bu kapsamda KMTSO Kasım Ayı Meclis Toplantısına katılım sağlayan Belediye Başkanı Osman Okumuş sanayi alanında Kahramanmaraş’ın önünün açık olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Osman Okumuş Türkoğlu İlçesinde kurulacak olan türkoğlu-2 organize sanayi bölgesiyle ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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