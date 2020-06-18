Başkan Okumuş, Türkoğlu belediyesinin pandemi sürecinde almış olduğu önlemleri anlattı!
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Akit TV’nin 17 bültenine canlı bağlanarak Türkoğlu ilçesinin pandemi sürecinde almış olduğu önlemleri anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2020, 17:24 18.06.2020, 19:38
10
Başkan Okumuş, Türkoğlu belediyesinin projelerine değinerek ilçeye yapılan hizmetlere değindi.
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Real Sociedad
|28
|47
|6. Getafe
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|28
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Osasuna
|29
|35
|12. Levante
|29
|35
|13. Real Betis
|29
|34
|14. Real Valladolid
|29
|33
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23