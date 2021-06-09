Başkan Okumuş: Türkoğlu küçük sanayi sitesine kavuşacak
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, S.S.Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ekrem Karadeniz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayi esnafı ile bir araya gelerek, bilgilendirme ve İstişare toplantısı gerçekleştirildiler.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2021, 13:42
Türkoğlu Belediyesi Binicilik ve Okçuluk Eğitim tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Osman Okumuş; Değerli Sanayi Esnafı kardeşlerimize iş yerlerinin bizzat takipçisi olup, en kısa sürede ilçemize yakışır bir sanayi sitesine kavuşturacağını belirtti.
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