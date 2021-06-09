Başkan Okumuş: Türkoğlu küçük sanayi sitesine kavuşacak

Türkoğlu Belediyesi Binicilik ve Okçuluk Eğitim tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Osman Okumuş; Değerli Sanayi Esnafı kardeşlerimize iş yerlerinin bizzat takipçisi olup, en kısa sürede ilçemize yakışır bir sanayi sitesine kavuşturacağını belirtti.