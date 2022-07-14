Başkan Okumuş ve eşi aileyi yalnız bırakmadı!

Türkiye'nin küçük SMA hastası Yusuf Baran bebeğe 18 günlükken SMA tip 1 teşhisi konulmuştu.

Göreve geldiği günden itibaren sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un eşi Funda okumuş Yusuf Baran bebeği yalnız bırakmadı

SMA hastası bebeği ziyaret eden funda okumuş; başkan okumuş ve ekibiyle birlikte her zaman yanında olduklarını ifade etti.

'Yusuf Baran yavrumuzun büyüdüğünü ve koşup oynadığı günleri de göreceğiz inşallah,' ifadelerini kullandı.