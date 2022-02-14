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Başkan Okumuş’tan sürpriz ziyaret!

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 'Yarım asırlık Sevgiyi yaşayanlar ve yaşatanlar' projesi kapsamında evliliklerinde 60’nci yılını dolduran çiftlerin evlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 14.02.2022, 17:18 14.02.2022, 18:54

Başkan Okumuş, ilk ziyaretini Türkoğlu İlçesi Beyoğlu mahallesinde yaşayan ve 2005 yılında Diyarbakır -Silvan'da şehit olan Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam'ın 82 yaşındaki anne ve babası Durdu ve Rukiye Çam çiftini ziyaret etti. Çeşitli hediyelerin yanı sıra gençlik yıllarındaki fotoğraflarını büyütüp çerçeve yaptıran Başkan Okumuş, hediyesini takdim etti. Eski yıllara gittiğini belirten Durdu ve Rukiye çifti duygulandı.

Bu güzel sürprizinden dolayı Başkan Okumuş'a teşekkür eden Şehit Annesi Rukiye Çam şunları söyledi:

“Dedikodulara fırsat vermeyin, en ufak meseleleri büyütmeyin. Hanım efendi olun. Devletinize ve milletinize saygılı olun. Ayrılınca iyi mi olacak. diyerek gelecek nesillere mesajlar verdi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş ise bir açıklama yapara şunları dile getirdi:

Bu gün bizim için çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Dünya Sevgililer günü dolayısıyla durdu amacıyla ve değerli eşini ziyaret ettik. 57 yıllık büyük bir yuva kurulmuş. Samimiyet muhabbet ve saygı ile de devam etmekte. Bizim için önemli bir yanı da 2005 yılında Silvan da Şehit olan Uzm.çvş. Mesut Kahraman Çam ın da anne ve babası olmaları. Aynı zamanda da mutluluğa örnek güzel biri aile olmaları. 1940 doğumlu olmalarına rağmen ihtiyaçları da olmamalarına rağmen bahçelerinde sera üretimine karı koca işbirliği içerisinde çalışkan bir aile olmaları. Çok yönleriyle özellikle yeni nesillere ve yeni evlenenlere örnek bir yaşantılarını burada görüyoruz. Bundan 57 yıl önce çekilmiş fotoğraflarını kendilerine getirdik. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Bu vatana bizlere bıraktılar. Anne ve babası da bizlere emanet. Durdu amCAya ve Rukiye teyzeye Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin. Evlilikteki muhabbetlerini Allah'ım daha da fazla arttırsın inşallah. Diyuerek oradan ayrıldı.

Başkan Okumuş ziyaretlerini 62 yıllık evli ve 91 yaşındaki Durmuş-Elife EKMEKÇİ çiftini sonrasında ise 85 yaşındaki 55 yıllık evli olan Hatice ve Mehmet Selci'yi evinde sürpriz ziyarette bulundu.

#Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş #14 Şubat Sevgililer Günü #Aksu Haber #aksu tv haber
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