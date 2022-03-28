Başkan Okumuş’u makamında ziyaret etti!

Bir dizi ziyaretler için Türkoğlu ilçesine gelen AK Parti MKYK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Hakan Dereli ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Uzmanı Ferdi Kandemir ile birlikte, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’ u makamında ziyaret ettiler.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, misafirlere 2014-2024 yılları arasında ilçeye kazandırmış olduğu projeler ve faaliyetleri hakkında sunumlar yaparak bilgiler verdi.

Sunumun ardından Başkan Okumuş; Değerli Başkanıma göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı aynı zamanda belediyecilik tecrübelerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. İfadelerinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise sunumun ardından yaptığı konuşmasında; “Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş, bilgisiyle, görgüsüyle, tecrübesiyle, projeciliğiyle Türkoğlu 'na çok önemli katma değerler sağlamış. Tekrardan tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin.

Şu ekranda gördüğümüz her bir slayt aslında bir zahmet ürünü. Kolay işler değil bir yeri kamulaştırmak. Var olan bir işyerlerini alıp başka yere götürmek, kaymakamlık binasını almak, hükümet binasını almak, Lojmanları almak, dışardan bakıldığında kolay görülür ama işin içine girdiğinde müthiş bir zorluklarla karşı karşıya kalırsınız. Bu zorlukları aşarak başaran bir belediye başkanı gördüm. Çok güzel projeler. Her slayttı keyifle izledim. AK Partili Belediye Başkanlarının gönlü aşkla dolu. Aşkla mücadele veriyorlar.” Diyerek konuştu.