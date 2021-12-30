Başkan Özsoy esnafları uyardı!
Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, yılbaşı sepetinde ki alkol ve tütün yasağına Kahramanmaraş’ta ki küçük esnafların riayet ettiğini belirterek, yasağa uymayan esnaflara gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 16:07 30.12.2021, 19:00
Ayrıca Özsoy, “Kahramanmaraş’ta tekel bayilerinde kaçak yada sahte alkol satışı olmayacak. Ben esnafıma güveniyorum ve kefilim” dedi.
Perakende tütün mamulü veya alkollü içki satış belgesine haiz perakende satış yerlerinde satışa sunulan yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamulleri ve alkollü içecekler satılmıyor. Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, bu yasağa küçük esnafların uyduğunu ifade ederek, yılbaşı sepetini büyük marketlerin yaptığını vurguladı.
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