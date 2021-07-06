Başkan Polat, Güven tazeledi

Afşin Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak mevcut Başkan Mehmet Yaşar Polat güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanlığına Pazarcık Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Yaşar Bozdağ seçildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Afşin Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin mali hesap raporları müzakere edilip oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu ibra edildikten sonra kooperatifin tahmini bütçesi okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Mevcut başkan Polat tek aday olarak girdiği seçimli genel kurulda yapılan oylamanın ardından ikinci kez başkan seçildi.

Genel kurul sonrası teşekkür konuşması yapan başkan Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, verilen destekten dolayı teşekkür ederek, seçimin Afşin'e, Kahramanmaraş ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Polat, “Göreve geldiğimiz günden bu tarafa ortaklarımızın hizmetkarı olduk. Sizlere hizmet etmeye çalıştık. Ne mutlu bize ki bugün karşımızda aday olmadan bir genel kurul yaptık. Bugün de yönetim kurulumuz ve şahsıma teveccüh gösterdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2021-22-23 yılları genel kurulumuzu yapmış bulunuyoruz. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Genel kurula, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, Afşin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adnan Kabaağaç ve çok sayıda kooperatif ortağı katıldı.