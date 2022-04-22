Başkan Sakallı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün koltuğuna oturdu

Hazal Sakallı ile bir süre sohbet eden Hayrettin Güngör daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu, Hazal Sakallı'ya bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Sakallı, Kahramanmaraş için hayata geçirmeyi planladığı projelerinden bahsetti.

Başkan Sakallı, daha sonra merkezde bulunan iki muhtarın talep ve isteklerini telefonla yerine getirdi.

Hazal Sakallı, "Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Beni bu koltuğa oturmaya layık gören değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Milli mücadelede kahramanlık göstermiş olan şehrimizden yaşamaktan gurur duyurum. Kahramanmaraş’ın büyümesi ve gelişmesini sağlayan Hayrettin Güngör başkanımıza teşekkür ediyor bize hediye edilen bu çocuk bayramını yaşamanın gururu ile vatanıma bayrağıma ve milli değerlerime sahip çıkacağıma söz veriyorum." dedi.