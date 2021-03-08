Başkan Serdar Zabun’dan firmalara ziyaret

kahramanmaraş ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkan yardımcısı serdar zabun odaya bağlı firmaları ziyaret etti.

Başkan Zabun Kahramanmaraş’ın ekonomisine büyük katkı sağlayan MEM tekstil, Aral tekstil, Gürdal yem, Kırteks, İskur Denim, Arsan Tekstil, Lütuf Mensucat ve Kipaş Holdingi ziyaret etti.

Kontrollü normalleşmenin ardından İçişleri bakanlığı tarafından genelgeyle birlikte firmaları ziyaret eden başkan zabun firma yöneticilerine 14 kuralı hatırlattı.

Vakaların en aza inmesi için uyarılarda bulunan Başkan Zabun maske mesafe ve hijyen kurallarına firmaların özen göstermesi konusunda ricada bulundu.

Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun firmalara bu dönemde hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ediyorum dedi.