Başkan Tıraş, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Tıraş, mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi hain terör örgütü FETÖ milli birlik ve beraberliğimizi hedef alarak, milletimizin iradesini hiçe saymaya çalışmış, ülkemizin bütünlüğünü bozmak için menfur darbe girişiminde bulunmuştur.

Ancak vatansever halkımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara dökülmüş; namlusunu halka çeviren tanka göğsünü siper etmiştir. Aziz milletimizin yeniden doğuşu olan 15 Temmuz, modern silahların, uçakların ve tankların millet iradesi karşısında anlam ifade etmediğinin, söz konusu vatan, bayrak ve bağımsızlık ise Türk milletinin asla boyun eğmeyeceğinin kanıtıdır. Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın birlik ve beraberliğini bozguna uğratacak her hamleye, ecdadımızın yüreği ve bileğiyle mücadele vermesi gibi 15 Temmuz gecesinde de yüce halkımız gerekli cevabı atalarımız gibi vermiştir. Çünkü biliyoruz ki değişen zaman da olsa eşgal de olsa damarlarımızda bulunan kan, asil kan düşman ise aynı düşmandır. İnanıyorum ki Büyük Türk Milletimiz, açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları daima ortadan kaldıracak inanç ve cesarete sahip olarak vatanımızı koruyacak, hür ve aydınlık yarınlar için daha fazla çalışarak ülkemizi ilelebet payidar kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnerek ülkemizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.