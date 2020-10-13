Başkan Tıraş, eğitim yatırımlarını inceledi

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, beraberinde yer alan yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile birlikte eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli okul binasının tamamlandığını, Güneşli Mahallesi'nde ise 24 derslikli Fatih İlkokulunun inşaat çalışmasının devam ettiğini belirten başkan Tıraş, şehrimizde devam eden kamu yatırımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.



Başkan Tıraş, inşaatların biran önce tamamlanarak, yatırımların sonuçlandırılması ve eğitim-öğretime kazandırılması için çaba göstereceklerini bildirdi.

Şehirde yapımı hızla devam eden kamu yatırımlarının her aşamasını yakından takip etiklerini belirten başkan Tıraş, "Şu anda incelediğimiz yatırımlar ilçemiz açısından son derece önemli yatırımlardır. Bunun için bu yatırımları yakından takip ettiğimiz gibi gerekli tüm çalışmaların hızla tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Çalışmalar son hızla devam ediyor. Şehrimize bu yatırımların kazandırılmasında büyük emekleri bulunan başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal olmak üzere tüm milletvekillerimize ve mülkü amirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.