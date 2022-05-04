Başkan Tıraş Geçit mahallesindeki sel baskınını yerinde inceledi

Elbistan’da sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçede etkili olan yağışlar, Söğütlü Çayının taşmasına neden oldu. Sel ve taşkın nedeniyle tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.

Sel ve taşkınlar nedeniyle Eldelek ile Geçit Mahallesi'nde evlerin bahçelerine doldu. Sel sularını tahliye etmek isteyen vatandaşların yardımına iş makineleri yetişti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, selin yaşandığı Geçit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten başkan Tıraş, ilgili birimlerle de irtibat kurarak yaşanabilecek

olumsuzluklara karşı tedbirlerin arttırılması yönünde girişimlerde bulundu.

Selden etkilenen mahallelerde tüm tedbirleri almaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Tıraş, AFAD başta olmak üzere belediyece kaymakamlık aracılığıyla da gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.