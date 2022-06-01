Başkan Tıraş, Grup yollarındaki çalışmalar yerinde incelendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi asfalt yapımına hazırlandığı Elbistan'ın kırsal Hasanalili Atmalıkaşanlı grup yolunda zemin iyileştirme ve genişletme çalışmasına başladı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Atmalıkaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ ve Hasanalili Mahalle Muhtarı Ahmet Çoban’la birlikte ilgililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrasında değerlendirme yapan Başkan Tıraş, Büyükşehir Belediyesi’nin, 2022 yılı çalışma dönemi içinde ilçe genelinde hummalı bir program gerçekleştireceğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, bu yıl kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına ağırlık vereceğini dile getiren Başkan Tıraş, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz. Elbistan kırsalında bir kilometre ham yol kalmayacak. Komple asfaltlanacak. İnsanlarımız artık buranın hali ne demeyecekler. Geç kalmış bir çalışma ama büyükşehir bu sene kırsalı bitirecek bunun sözünü de buradan veriyoruz” dedi.

Başkan Tıraş, çalışmaların Toprakhisar, Yalak ve Yoğunsöğüt mahallelerini içine alarak ilerleyeceğini de sözlerine ekledi.

Atmalıkaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ ve Hasanalili Mahalle Muhtarı Ahmet Çoban da, çalışmalar sayesinde yolun standardının yükseldiğine işaret ederek, “Bizleri tozdan kurtardılar. Biz de köylü de memnun. Allah razı olsun. Yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.