Başkan Tıraş'tan Berat Kandili mesajı!

Başkan Tıraş mesajında, Kandil gecelerinin Müslümanların inancında çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Kandillerde kulluk bilinciyle Rabb'in sonsuz af ve mağfiretine sığındıklarını, insanlığın huzuru için ellerini semaya kaldırdıklarını vurgulayan Tıraş, “Af ve mağfiretimizin vesilesi Berat Kandili, insanlık için tertemiz ve yeni bir sayfadır” dedi.

Başkan Tıraş mesajının devamında; “Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Mevla'mıza içtenlikle yöneldiğimiz özel günlerdir. Bizleri böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştiren, önümüzü aydınlatan kandilin nimetleriyle buluşturan Cenabıhakk'a ne kadar şükretsek azdır. İlahi rahmetin yeryüzüne indiği, On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın müjdecisi Berat Gecesi, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı, her birimiz için tefekkür ve bir yenilenme gecesidir. Af ve mağfiretimizin vesilesi Berat Kandili, insanlık için tertemiz ve yeni bir sayfadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, insanlığın huzuruna, kalplerimizin sükûnuna, hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.