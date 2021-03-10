Başkan Tıraş'tan Miraç Kandili mesajı

Tıraş, Miraç’ın insanlığın kurtuluşu için gönderilmiş olan Hz. Muhammed’e (SAV), ‘semaya’ yaptırılan mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu ifade etti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, mesajında şunları söyledi: “Bu yolculuk, Mescid-i Haram’dan başlayıp Mescid-i Aksa’ya ve oradan da yüce yaratıcıya doğru yapılan kutsal bir yolculuktur.

Miraç, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Resulullah Aleyhisselamın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir ilahi ufuktur. Böylesine mübarek bir geceye daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu günler, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, yüreğimizi haset, kin, düşmanlıktan arındırarak, bütün kötü duygu ve düşüncelerden arınmamıza neden olduğu için ayrı bir öneme sahiptir.

Bazı farklılıkları bahane ederek araya mesafe koyan bütün anlayışlara engüzel cevabı böylesine mübarek gecelerin feyzi, bereketi ve kaynaştırıcı özelliği veriyor.

Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz.

Bu mübarek gecenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi temennisi ile tüm Elbistanlı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutlarım” dedi.