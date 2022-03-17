Başkan Tıraş’tan Berat Kandili Mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Berat Gecesi mesajında “Af, merhamet ve mağfiret vesilesi, sabır ayı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi mübarek Berat Gecesi’ne bir kez daha erişmenin gönül huzurunu ve manevi hazzını yaşıyoruz” dedi.

Tıraş, Berat Kandili mesajında şunları dile getirdi.

“Bu müstesna gecelerin toplum hayatımızda önemi ve kıymeti kuşkusuz çok büyüktür. İnsanları birbirine yaklaştıran, iyilikte ve güzellikte buluşturan, paylaşmayı ve dayanışmayı yeniden hatırlatan mübarek gün ve gecelerin hikmetinden millet olarak istifade edebilmemizi niyaz ediyorum. Arınma ve kurtuluş gecesi olan Berat Gecesi; nefislerin terbiyesi ve ahlakın güzelleşmesi bakımından insanlığın önüne sunulmuş bir fırsattır. Bu gece dualarımız; milletimizin huzuru, mazlum ve mağdur halkların güvenliği, insanlığın selameti içindir. İnancımızın, medeniyetimizin ve geleneklerimizin çeşitli vesilelerle bize öğrettiği şekilde, hayatın her anında dayanışma duygumuzu ve yardımlaşma iştiyakımızı zirvede tutmalı, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini kazanmaya ve dualarını almaya talip olmalıyız. Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor, affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle, dünyanın farklı yerlerinde akan gözyaşlarının bir an önce dinmesini, huzurun, refahın, barışın hâkim olmasını diliyorum.”