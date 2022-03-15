Başkan Tıraş’tan Çöllolar açıklaması: Bölgemize hayırlı olsun!

Afşin- Elbistan Çöllolar Linyit Sahasının Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) bünyesinden Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumuna devri ile alakalı imza töreni bugün gerçekleştirildi.



İmza törenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal, TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan ve EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz ile birlikte Kurum yöneticileri ve personeli katıldı.



Törenin açılışında konuşan TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin, “Bakanlığımızın milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya, faaliyetlerimiz ile elektrik üretimi amaçlı termik santrallerimizi beslerken bir yandan da sanayimizin farklı kollarına ve bayilerimiz aracılığı ile halkımıza ısınma amaçlı kömür temin etmeye devam ediyoruz. Kömür sektöründe Türkiye’de ve inşallah gelecekte dünya’da lider ve öncü bir Kurum olarak, ülkemizin sahip olduğu ve milli serveti olan kömürü ekonomimize kazandırıp, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, var olan konumumuzu daha da güçlendirmek temel hedefimizdir” dedi.

AHMET TIRAŞ: BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise yaptığı açıklamada; “544 Milyon ton kömür rezervine ve 1000 çalışanı bünyesinde barından Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %3’nün karşılanacağı yeni işletme alanı ve şehrimize sağlayacağı istihtam için bu devir Elbistanımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Bu kapsamda Genel Müdürlerimize ve Sayım Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.