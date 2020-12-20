Başkan Ünal, genç yeteneklerle bir araya geldi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye Gençlik Vakfının pandemi sürecinde genç öğrenciler için hazırladığı Kahramanmaraş diplomasi okulunda genç yeteneklerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2020, 12:12 20.12.2020, 19:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, burada konuşmasında genç öğrencilere teşekkür ederek cumhurbaşkanımız gençlerin daima arkasındadır ve ben burada gençlerde bu yeteneği görüyorum dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, konuşmasında son olarak biz buz dağlarını nefesiyle eritmeye çalışanların beslediği bir dönemin çocuklarıyız ifadelerini kullandı.
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