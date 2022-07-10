Başkan Uyduran: 'Kasaplar et parçalama işlemlerine aralıksız devam ediyor'
Birçok bölgeden gelen ve yerli besiciler, uzun süredir bakımını yaptıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını 3 günlük bayram süresince satışa çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2022, 12:58
Özellikle kahramanmaraş halkı seçimini büyükbaştan yana kullanırken küçükbaşlara ise istenilen rağbet oluşmadı.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise kurban bayramı sürecini değerlendirerek satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
Başkan Uyduran satış işlemlerinde sona gelindiğine dikkat çekerek buradan sonraki süreçte kasaplar et parçalama işlemlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.
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