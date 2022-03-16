Başkan Yerhan ve Down sendromlu çocuklar Güne Başlarken'e konuk oldu!
Hafta içi her gün Aksu Tv ekranlarında seyircisiyle buluşan Güne Başlarken’in bugün ki konuğu Down sendromlu çocuklar ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2022, 17:02 16.03.2022, 19:12
Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programda Yerhan, özel gereksinimli bireylerin toplum içinde daha aktif olmaları için başlatılan kaynaştırma projesinin detaylarını paylaştı.
Down Sendromlu Çocuklar canlı yayında duygularını paylaşma fırsatı buldu.
Namaz Vakti 16 Mart 2022
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|35
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|26
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|34
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|26
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|32
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|27
|32
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|27
|30
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|27
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|26
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|11
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|O
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|59
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|27
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|29
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|26
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|29
|22
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|27
|22
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|29
|17
|Takımlar
|O
|P
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|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
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|51
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|28
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|47
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|45
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|40
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|32
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|32
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