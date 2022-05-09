Başkan Yılmazcan, Anneler gününü kutladı
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN Narlı mahallesinde vatandaşların Anneler gününü kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2022, 13:34 09.05.2022, 17:23
8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Alevi Kültür Dernekleri Narlı Şubesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Narlı Mahallesinde Anneler günü programı düzenlendi.
Pazarcık Belediyesi tesisinde düzenlenen programa Narlı Mahallesi Muhtarları ve Narlı mahallesinde bulunan vatandaşlar katıldı.
Programda bir konuşma yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN katılım gerçekleştiren vatandaşların Anneler Gününü kutladı.
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