Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kaski Genel Müdürlüğü tarafından 4 buçuk Milyon ihale bedeliyle Yumaklıcerit Mahallesinde yapımına başlanan ve 1 yıl içerisinde tamamlanacak olan Kanalizasyon çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

''Büyükşehir Belediyemiz Kaski Genel Müdürlüğümüz tarafından 4 buçuk Milyon ihale bedeliyle 1 yıl içerisinde tamamlanacak olan bu hizmet mahallemize hayırlı uğurlu olsun.''dedi.