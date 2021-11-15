Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediyesi tarafından ilçede bulunan kırsal mahallerde çalışmalar devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 16:56 15.11.2021, 17:17
Bu kapsamda Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Koccağız mahallesi Gadılar Obasında yapımı devam eden kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi.
Birlikte belediyecilik birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde Büyükşehir belediye başkanımızla beraber 50 yıldan beri yapılmayanı yapıyoruz. Birlikte rahmet var diyoruz ayrılıkta gazap var diyoruz. Durmak yok yola devam diyorum.
Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcana teşekkür eden Mahalle sakinleri ise şunları söyledi.
Pazarcık belediye başkanımıza teşekkür ederiz 50 yıldan beri yapılmayanı yaptığı için.
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