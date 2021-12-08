Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi alan Başkan Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi.

Bugün evri mahallemizdeyiz Muhtarımız evri mahallemizde içme suyu şebekesinde problem olduğunu şebekenin eskidiğini bize ifade ettiler. 28 buçuk kilometre yapılacak olan içme suyu ihale hattının ve iki tane deponun yapılması için bize talepte bulundu biz de konuyu büyükşehr belediyesine ilettik ve yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde Kaski genel müdürlüğünde proje onaylandı.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcana teşekkür eden Mahalle Muhtarı Adem AKPOLAT ise bir konuşma yaparak şunları söyledi.

Bu zamana kadar yapılmayan bir işi şuanda İbrahim başkanımla yapmış bulunmaktayız, bundan dolayı da bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum