Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Bu kapsamda vatandaşların isteğiyle İğdeli Mahallesi Yeşilobası ve Abdulobasında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince devam eden stabilize grup yolu çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan şunları söyledi. Başkan Yılmazcan: ''Yeşilobası ve Abdulobasında devam eden stabilize grup yolu çalışmasını yerinde inceledik. Çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize teşekkür ederim. ''dedi.