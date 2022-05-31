Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Yapımına başlanan 20 bin metrekare kaldırım, sıcak asfalt ve aydınlatma çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Hüseyin MİTİL ise Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.