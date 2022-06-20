Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediyesi İlçenin Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Devam Ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 16:34 20.06.2022, 17:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ve Pazarcık Belediyesi İşbirliğinde Pazarcık İlçesinde Sathi Kaplama Asfalt Çalışması Yapılıyor.
Kocadere, Armutlu, Keçeler, Kocçagız, Kadılar Ve Büyüknacar Grup Yolunda Yapımına Başlanan Asfalt Çalışmasında Toplam 15 Km’lik Sathi Kaplama Çalışmaları Devam ediyor.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Çalışmaların Olduğu Alanlara Giderek Gelinen Son Noktayı Yerinde İnceledi.
İncelemeler Sonunda Bir Açıklama Yapan Başkan Yılmazcan Pazarcık İçin Durmaksızın Çalıştıklarını İfade Etti.
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