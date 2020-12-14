Başkan Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi

İlçenin bozuk yollarında başlatılan düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdüren Pazarcık belediyesi, Fatih Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapımı devam eden kilit parke taşı çalışmasını Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Yerinde inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan başkan Yılmazcan, Pazarcık’ta yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgiler verdi.