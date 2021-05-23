Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Pazarcık'ta çalışmalar devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2021, 16:19 23.05.2021, 17:18
Yarbaşı,Armutlu,Çiçekalan ve Tetirlik Mahallesi grup yolunda başlanan yol çalışmasını mahalle muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan yapılan çalışma hakkında Bilgi aldı.
Çalışmayla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
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