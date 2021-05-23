Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Yarbaşı,Armutlu,Çiçekalan ve Tetirlik Mahallesi grup yolunda başlanan yol çalışmasını mahalle muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan yapılan çalışma hakkında Bilgi aldı.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.