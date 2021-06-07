Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ve Pazarcık Belediye işbirliğinde Pazarcık ilçesinde çalışmaları devam ediyoruz.

Sadakalar mahallesi Kuttolar Obasında yapımı devam eden 5 KM sathi asfalt kaplama yol çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye başkanı İbrahim Yılmazcan yapılan çalışma hakkında bir konuşma yaptı.

Yapılan hizmetten dolayı Başkan Yılmazcan teşekkür eden vatandaş ise şunları söyledi.