Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.06.2021, 15:15
Pazarcık Tilkiler ve Harmancık Mahallesi grup yolunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde yapımına başlanan sathi asfalt çalışmasını Mahalle Muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan yaptığı konuşmada şunları söyledi.
Başkan Yılmazcan’ın konuşmasının adından yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden mahalle muhtarları ise şunları söyledi.
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