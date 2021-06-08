Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Pazarcık Tilkiler ve Harmancık Mahallesi grup yolunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde yapımına başlanan sathi asfalt çalışmasını Mahalle Muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan yaptığı konuşmada şunları söyledi.

Başkan Yılmazcan’ın konuşmasının adından yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden mahalle muhtarları ise şunları söyledi.