Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki Bağdınısağır mahallesi sınırı içerisinde kırk mağaralar gün yüzüne çıkartılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 15:59 14.06.2021, 17:52
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde M.Ö 16, 17 bin yıl öncesine ait olan ve 40’a yakın roma dönemine ait kaya mezarlarının bulunduğu sit alanındaki kırk mağaralar, atıl durumdan kurtarılıp gün yüzüne çıkartılmaya devam ediyor.
Kırk mağaralar’da çalışmalarına devam eden Pazarcık Belediyesi mağaralardan 6 tanesinin içerisini temizledi.
İlçenin Turizmine katma değer sağlayacak olan kırk mağaralar’da tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalar sürdürülüyor.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan pazarcık belediye başkanı ibrahim yılmazcan kırk mağaralarda çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Haber – Emre Ataç
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